Google dice addio ai tablet Tutti gli sforzi su smartphone e laptop

Google dice basta ai tablet - cancellati due progetti : (Foto: Google) Finisce un’era, quella dei tablet di Google, la cui produzione viene ufficialmente abbandonata da parte del gigante di Mountain View che sposta le proprie risorse e i propri sforzi verso il settore laptop. Gli ultimi due dispositivi che erano in fase di lavorazione sono stati abortiti e si dice così addio a un segmento che ha vissuto i suoi anni d’oro, ma che in questo momento è in decisa fase calante. Non ci saranno ...

FTC e dipartimento di Giustizia si spartiranno la supervisione antitrust di Amazon e Google negli Stati Uniti - dice il Washington Post : La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti avrà competenza sulle questioni antitrust che riguardano Amazon, secondo informazioni raccolte dal Washington Post. La FTC, che ha poteri antitrust, avrebbe infatti raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia, che si

Gli Stati Uniti stanno per aprire un’indagine antitrust nei confronti di Google - dice il Wall Street Journal : Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta per avviare un’indagine antitrust nei confronti di Google, per quanto riguarda il suo motore di ricerca e la posizione dominante che ricopre in diversi altri settori. La notizia non è ancora ufficiale,

Avete dubbi su dove salvare le vostre foto? Ora ve lo dice Google Foto : Google Foto inizia a suggerire agli utenti di spostare le immagini indeterminati album già esistenti, ma si tratta di un test limitato a pochi utenti. L'articolo Avete dubbi su dove salvare le vostre Foto? Ora ve lo dice Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Il codice di Benessere Digitale beta mostra che Google sta lavorando alle novità del Google I/O 2019 : L'ultima versione beta di Benessere Digitale lascia intravvedere alcune delle novità annunciate al Google I/O 2019 che arriveranno in autunno L'articolo Il codice di Benessere Digitale beta mostra che Google sta lavorando alle novità del Google I/O 2019 proviene da TuttoAndroid.

Il responsabile di Google Foto dice che presto aprirà una Beta per Colorize : L'anno scorso Google ha annunciato le nuove funzionalità Color Pop e Colorize per Google Foto. Color Pop è stato distribuito pochi giorni dopo il Google I/O 2018, mentre Colorize è stato in osservazione per un intero anno. Oggi il colosso di Mountain View ci sta finalmente aggiornando in merito e sta intraprendendo un programma Beta per testare lo strumento. L'articolo Il responsabile di Google Foto dice che presto aprirà una Beta per Colorize ...

Eric Schmidt dice addio a Google-Alphabet : ... altra veterana del settore tecnologico che parla delle "opportunità", per Google-Alphabet, di "migliorare la vita delle persone" in tutto il mondo. PCProfessionale