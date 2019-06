Fognini sul mercato dell' Inter | ' Abbiamo fatto tre acquisti' | ma non fa nomi

Roland Garros 2019 : Fabio Fognini - la prova del nove fallita e il ritorno sulla terra… : E dopo il sogno, l’amara realtà. Si attendeva con ansia il match del “Suzanne Lenglen” a Parigi tra il nostro Fabio Fognini e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del mondo), valido per gli ottavi di finale del Roland Garros. Fabio, reduce dal successo di Montecarlo, era tra i giocatori, ritenuti “outsider”, con le migliori credenziali, per il tennis espresso e anche per mere ragioni di classifica. Purtroppo le grandi ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic e Thiem volano ai quarti - Fognini perde in quattro set - Khachanov batte Del Potro. Halep ai quarti contro Anisimova : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

Roland Garros – Fognini la prende con filosofia : “vanno fatti i complimenti al mio avversario e sul dolore alla gamba…” : Fabio Fognini commenta il suo match contro Zverev oggi agli ottavi di finale del Roland Garros: le parole del tennista ligure Niente da fare per Fognini al Roland Garros: il tennista ligure è stato eliminato oggi agli ottavi di finale per mano di Zverev, dopo un match iniziato bene ma proseguito poi tra troppo nervosismo e un gioco non proprio eccellente. AFP/LaPresse “Questa era una partita completamente diversa, qui si gioca al ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic e Thiem volano ai quarti - Fognini perde in quattro set. Halep ai quarti contro Anisimova : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic e Thiem volano ai quarti - Fognini perde in quattro set. Halep ai quarti : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic e Thiem volano ai quarti - Fognini perde in quattro set lottando : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic e Thiem volano ai quarti - Fognini sotto di due set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic vola ai quarti - in campo Fognini-Zverev : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Barty e Keys ai quarti - in campo Nishikori e Paire - più tardi Fognini. Djokovic sul Centrale : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Si comincia! Barty e Keys ai quarti - in campo Nishikori e Paire - più tardi Fognini : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Si comincia! Barty e Kenin al terzo - Keys batte Siniakova - più tardi Fognini : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Si comincia! Barty e Kenin al terzo - Keys-Siniakova 6-2 - più tardi Fognini : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Si comincia! Barty-Kenin 6-3 - Keys-Siniakova 6-2 - più tardi Fognini : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Si comincia! Barty vince il primo set su Kenin - in campo Siniakova-Keys - più tardi Fognini : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...