caffeinamagazine

(Di venerdì 21 giugno 2019) Spiacevole avventura perDe- L’ex concorrente del Grande Fratello è rimasta fuori casa mentre si trova in vacanza con la nipote e ha chiesto aiuto su Instagram. Un “incidente” di quelli che può dare fastidio, soprattutto quando si trascorre qualche giorno fuori per riposare e godersi meritate vacanze. La bellanata sotto l’egida di “Uomini e Donne” si trova in vacanza in Sardegna e, come di consueto, racconta attraverso le stories i momenti più importanti della sua vacanza. Questa volta, però, ha raccontato anche un piccolo problema, vissuto con la nipote: “Ci aprite? Siamo rimaste fuori!”. Ma non è finita, perché nell’attesa che la sorella aprisse finalmente la porta di casa,Dene ha approfittato per fare una stories e giocare con la piccola Matilde, che lei chiama il “piccolo Koala”. (Continua dopo la foto)Deama scherzare con ...

Noovyis : Un nuovo post (“Aiuto, apritemi!”. Paura per Giulia De Lellis: cosa le è successo. La nota influencer era al mare c… -