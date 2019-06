Where are you? National Geographic sulla crisi dei migranti in Mediterraneo

digital-news

(Di giovedì 20 giugno 2019) Estate 2014, nelle acque internazionali tra Libia e Sicilia, da un elicottero della Marina Militare italiana, Massimo Sestini scatta a un barcone carico diuna straordinaria foto zenitale diventata simbolo dellamigratoria in.Quattro anni dopo, il clamore attorno alla questionenon si è spento ma è anzi cresciuto, migliaia di persone continuano a rischiare la vita in mare ogni giorno.Dopo quello scatto, nel 2016, Sestini, lancia un appello sul web –are? – per scoprire dove siano finiti quegli uomini, donne e bambini., se siano ancora in Europa, se siano sani e salvi e abbiano cominciato una nuova vita....

UNHCRItalia : “Where are you? Dimmi dove sei” prodotto da @NatGeoItalia racconta la storia delle persone ritratte in Mare Nostrum… - iamShahabShah : Where are these Neymar to Barça rumors gone? - m00n_rise : squad di chi resterà sveglio fino a tardi perché sta ancora sclerando per l'esagi7, where are you? -