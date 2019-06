Versione latino-greco Maturità 2019 | seconda prova Tacito e Plutarco

ilsussidiario

(Di giovedì 20 giugno 2019), traduzione branidi Maria Rosato per il Sussidiario.net. Esame al Classico 'perplessità'.

MartinaFrat : @noncentroniente Uno dei momenti altissimi dei miei anni al liceo: io che trovo dentro il dizionario di latino una… - camsmijle__ : Finalmente non tradurrò più una versione di greco o latino....è stato un piacereee(anzi no) ADDIO PER SEMPREEEEEEE #secondaprova - ceredamarco : RT @Arnaldogreco: Una cosa bella della versione di latino è che Tacito non si vanta su Twitter di essere stato inserito tra le tracce -