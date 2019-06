Terremoti in provincia di Reggio Calabria | INGV | “E’ una della aree a pericolosità

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Facciamo un breve aggiornamento sulla sismicità in corso indi, nella zona in cui è avvenuto il terremoto di magnitudo Ml 3.8 (Mw 3.6) del 27 maggio 2019 alle ore 01:31 italiane (26 maggio 2019, 23:31:57 UTC). Il terremoto è stato risentito in una vasta area delle province die Vibo Valentia, ma anche in alcune zonedi Crotone, come si evince dalla Mappa del risentimento sismico in scala MCS elaborata a partire dai questionari online del sito http://www.haisentitoilterremoto.it: sono presenti risentimenti fino al V grado MCS in alcune localitàdi. Per quel che riguarda la sismicità di questi mesi, fino alle ore 16:00 di oggi, 20 giugno 2019, sono circa 140 ilocalizzati nell’area a partire dal 28 marzo 2019. Tra questi sono 7 gli eventi di magnitudo uguale/superiore a 2.5 (riportati nella ...

GuidoAlberto6 : Domani mattina riapre la provinciale 19 Intervento tampone, saranno necessari altri lavori. Di Bonaventura 'Servono… - EmergenzaH24 : RT @zazoomnews: Terremoti in Toscana: scosse avvertite in provincia di Siena [DATI] - #Terremoti #Toscana: #scosse - ProvinciaTeramo : Riapre la provinciale 19. Intervento tampone, saranno necessari altri lavori. Di Bonaventura 'Servono finanziamenti… -