Ripercussioni ban USA sui Huawei Mate 30? Le ipotesi di Digitimes

(Di giovedì 20 giugno 2019) Che genere diil ban USA potrebbe avere sui30? Presto per dirlo, anche se le previsioni dinon appaiono tanto rosee. Le stime fatte dal produttore cinese circa le spedizioni in programma per i prossimi mesi non sono state positive, cosa su cui il quotidiano ha costruito le proprie. A detta dei colleghi, il colosso di Shenzen starebbe iniziando a ridurre le spedizioni dei device, non solo quelle relative ai terminali entry-level non equipaggiati con i processori proprietari. La questione, purtroppo, sembra riguardare anche iP30 e P30 Pro, e potrebbero esserci ricadute anche sulla prossima serie dei30.L'indagine è stata condotta da Luke Lin, rinomato analista diResearch. Di riscontri effettivi, al momento, non ce ne sono, ma resta comunque indicativo lo scenario prospettato dal produttore cinese qualche ...

