Pentole antiaderenti e cancro? L’Airc ci spiega tutto

(Di giovedì 20 giugno 2019) Stile di vita, alimentazione e l’inquinamento che abbiamo intorno diventano ogni giorno fonte di apprensione e attenzione per combattere e cercare di prevenire la malattia del Secolo. Molti sono i luoghi comuni che girano intorno al tumore e ciò che potrebbe causarlo. Questo è il caso delle padellee della sua correlazione con la malattia. Airc ci apre gli occhi sulla loro non pericolosità e ciperchè ma anche come comportarsi in modo adeguato con questi prodotti per far si che restino innocui. Nel rivestimento dei tegami si può trovare il politetrafluoroetilene (più conosciuto con i nomi commerciali dei prodotti in cui è contenuto, per esempio Teflon, Fluon, Algoflon, Hostaflon, Inoflon), una sostanza composta da carbonio e fluoro e utilizzata oggi in diversi contesti. Il rivestimento antiaderente dei tegami non è associato di per sé a un aumento del ...

