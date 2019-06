Palermo | sul sito del comune il bando per accogliere migranti

A Palermo la seconda conferenza nazionale sulle periferie : Palermo, seconda conferenza nazionale sulle periferie. Ripartire dalla valorizzazione delle periferie per la rigenerazione delle città metropolitane

Incidente stradale a Giacalone sulla Palermo-Sciacca - un ferito grave : È di una persona ferita in maniera grave il bilancio di un Incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla SS Palermo Sciacca. Lo scontro è avvenuto all’altezza del bivio di Giacalone. A scontrarsi sono stati un forgone e un’automobile. C’è ferito grave trasportato d’urgenza in pronto soccorso tramite un elisoccorso. Su posto il 118, i carabinieri di Monreale e la polizia stradale. L'articolo Incidente stradale a ...

Palermo verso la Serie A - Pasquale Marino sulla panchina dei rosanero fino al 2021 : Sara Pasquale Marino a guidare la squadra rosanero per i prossimi due anni. Il tecnico ha firmato ieri il biennale con il Palermo Calcio con il chiaro obbietto di portare in Serie A il Palermo, nonostante i 20 punti di penalizzazione. Dopo l’esclusione dai play-off per la promozione in Serie A e tutte le vicissitudini legate alla vecchia proprietà guidata da Maurizio Zamparini, i tifosi si aspettano un deciso cambio di passo della Arkus. ...

Sea Watch - Procura di Palermo indaga sullo stop deciso da Salvini. Ma il Viminale nega : Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, rispondendo ad una richiesta di accesso agli atti da parte dell'Associazione Diritti e frontiere, ha fatto sapere non poter fornire la documentazione relativa al caso perché "l'evento in parola è oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo".Continua a leggere

Giallo a Palermo. Ritrovati trenta tonni sul ciglio della strada : Roberto Chifari Il sequestro di tonno al mercato di Ballarò da parte della Polizia e della Guardia Costiera di Palermo Macabra scoperta questa mattina a Misilmeri, nel palermitano, Ritrovati sul ciglio della strada provinciale una trentina di tonni presumibilmente pescati illegalmente Se due indizi fanno una prova allora qualcosa sta succedendo, perché i tonni Ritrovati sul ciglio della strada lasciano più di qualche dubbio. Un ...

Sentenza Palermo – Gli aggiornamenti live sull’udienza della Corte Federale : Sentenza Palermo – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosanero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Secondo quanto riporta TuttoSalernitana.com, in sede sono presenti l’avvocato difensore del Palermo Di Ciommo insieme alla proprietà del club rosanero ...

Sentenza Palermo - le indiscrezioni di CalcioWeb sulla decisione della Corte Federale : si aprono scenari clamorosi per il futuro : Sentenza Palermo – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosonero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Perchè il Palermo è stato retrocesso? Il club rosanero era stato deferito per una serie di irregolarità, il Palermo avrebbe taroccato i bilanci dal 2014 ...

DIRETTA/ Inter Palermo Primavera - risultato 0-1 - streaming video tv : gol di Santoro! : DIRETTA Inter Palermo Primavera: streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentesima giornata del campionato Primavera 1.

Diretta/ Inter Palermo Primavera - risultato 0-0 - streaming video tv : si comincia! : Diretta Inter Palermo Primavera: streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentesima giornata del campionato Primavera 1.

Rinviato verdetto sul Palermo. Ancora una sconfitta per la Federazione sportiva - arriva altra “scoppola” dalla giustizia ordinaria : La Cassazione, nella sua sentenza, ha spiegato che la vicenda Mepal-Alyssa è reale e non fittizia, quindi fa decadere di fatto la decisione del Tribunale Nazionale Federale di penalizzare il Palermo portandolo all’ultimo posto della classifica e negandoli così di disputare i play off per la promozione in serie A. Il Tar del Lazio, su ricorso del Foggia, ha sospeso la decisione della Lega di serie B di non far disputare lo spareggio per la ...

Le notizie del giorno – Le ultime sulla sentenza del Palermo - il Tar dà ragione al Foggia - stangate Catanzaro e Viterbese : RINVIATA LA sentenza DEL Palermo – E’ stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel dettaglio il presidente della Corte federale di appello della Federcalcio, Sergio Santoro, ha deciso di astenersi dal giudizio a seguito delle notizie di stampa relative al suo presunto coinvolgimento in inchieste ...

Mafia - i misteri sulle stragi in uno spettacolo in scena a Palermo : Mafia, i misteri sulle stragi in uno spettacolo in scena a Palermo Nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci, va in scena I traditori, che ricostruisce i retroscena di uno dei più grandi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Un’opera-inchiesta firmata dai giornalisti Salvo Palazzolo e Gery Palazzotto. ...

Le notizie del giorno – Gli ex calciatori in povertà - le clamorose novità sul Palermo - il calciomercato del Napoli : EX calciatori IN POVERTA’ – Sembra assurdo crederci, eppure è così. Esistono tantissimi ex giocatori che vivono in condizioni attuali di indigenza. Lo afferma l’ex calciatore Beppe Dossena, anima di Special Team Legends, la onlus presieduta da Paolo Maldini che ha avviato un progetto di responsabilità sociale con la Figc per sostenerli. “E’ una pandemia“, le parole (APPROFONDIMENTO) NOVITA’ SUL Palermo ...

Palermo - sul sito Procura spazio aperto per ricordare Falcone : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Uno spazio aperto per ricordare i giudici Falcone e Borsellino. L'idea è del Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi che oggi ha aperto il sito della Procura creando un 'muro' per affiggere i pensieri dei cittadini. "Il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 sono due date c