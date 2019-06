Meteo - Lucifero in arrivo : temperature in Italia ancora in salita : Le previsioni Meteo per i prossimi giorni non sono affatto incoraggianti. Sarebbe, infatti, in arrivo un anticiclone africano che porterà ad un ulteriore aumento delle temperature. Tra pochi giorni l’Italia sarà “invasa” da Lucifero, questo il nome datogli. Nei prossimi giorni assisteremo ad una fase storica dal punto di vista Meteo: con l’arrivo di Lucifero assisteremo a temperature oltre i 40°C. Scopriamo subito qual è l’evoluzione ...