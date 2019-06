Maturità 2019 seconda prova | chi è Galba | protagonista dei brani di Tacito e Plutarco

Esame di Maturità 2019 - al via la seconda prova : Tacito e Plutarco al Classico : Da Tacito al condensatore, passando per Plutarco e lo sbarco sulla Luna. Via alla seconda prova dell'Esame di maturità 2019. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161...

Maturità 2019 - la diretta – Tracce seconda prova doppia : al classico Tacito e Plutarco. Scientifico : problema su condensatore. Don Milani al Liceo Scienze umane : Una traduzione di Tacito e una versione di Plutarco da commentare. Sono questi i due autori scelti dal Miur per gli studenti del Liceo classico per la seconda prova della Maturità, che per la prima volta prevede due materie di indirizzo anziché una. Per il classico, quindi, ci sono greco e latino: la versione di latino e il testo greco trattano della figura dell’imperatore romano Galba, che regnò soltanto per una anno e che il 15 gennaio ...

Maturità 2019 - seconda prova mista al Classico : la traduzione della versione di Tacito sulla fine di Galba : Ecco il testo selezionato dal Miur per la versione di Tacito sulla fine di Galba tratto da Historiae, Paragrafo 27, Libro 1 di Tacito. Octavo decimo kalendas Februarias sacrificanti pro aede Apollinis Galbae haruspex Umbricius tristia exta et instantis insidias ac domesticum hostem praedicit, audiente Othone (nam proximus adstiterat) idque ut laetum e contrario et suis cogitationibus prosperum interpretante. Nec multo post libertus Onomastus ...