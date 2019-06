La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna a Mauro Moretti nel processo per

La corte d’appello Figc assolve Raiola : cancellata la squalifica : La Corte federale d’appello ha accolto i ricorsi dei procuratori Mino e Vincenzo Raiola, sospesi inizialmente dalla Figc per tre mesi. La squalifica, comminata lo scorso maggio, di fatto vietava l’attività di Raiola e del cugino Vincenzo durante i mesi del calciomercato ed era stata inoltre estesa dalla Fifa anche a livello internazionale. Tuttavia lo […] L'articolo La Corte d’appello Figc assolve Raiola: cancellata la ...

Giudici ‘pro migranti’ - il presidente corte d’Appello di Firenze contro Salvini : “A rischio incolumità a causa degli attacchi” : I post di Matteo Salvini su Facebook, a fine maggio. Le fonti del Viminale, il 5 giugno, che annunciavano che il ministero dell’Interno impugnerà le sentenze di quei Giudici “fan dell’accoglienza”, come li aveva chiamati il vicepremier leghista sui social. E sotto i suoi post, centinaia di commenti contro il magistrato fiorentino Luciana Breggia. Che hanno spinto la presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita ...

Domenico Diele - la corte di Appello riduce a 5 anni e 10 mesi la sua condanna per omicidio stradale : Sconto di pena per l’attore Domenico Diele: la Corte d’Appello ha ridotto infatti la sua pena per omicidio stradale a 5 anni e 10 mesi di reclusione. La sentenza è stata letta nel primo pomeriggio dai giudici di Salerno. L’attore 33enne era stato condannato a 7 anni e 8 mesi al termine del giudizio abbreviato in quanto ritenuto colpevole della morte di Ilaria Dilillo, la 48enne che fu travolta e uccisa il 24 giugno 2017 mentre ...

Calcio : corte appello Figc riporta Palermo in B : Calcio, il Palermo resta in Serie B. La corte federale di appello della FederCalcio ha accolto parzialmente il ricorso della società rosanero

Serie B - corte d’appello Figc ribalta tutto : Palermo salvo - Foggia in C. Salernitana e Venezia giocheranno il playout : Palermo penalizzato ma salvo, Foggia in Serie C e playout tra Venezia e Salernitana. La complicata stagione della Serie B, iniziata male e proseguita peggio, si conclude con l’ennesimo ribaltone in tribunale: la sentenza d’appello “grazia” il Palermo, che era stato retrocesso all’ultimo posto per gravi illeciti amministrativi; la retrocessione d’ufficio viene convertita in una pesante, ma in realtà leggerissima penalizzazione di 20 punti. Quanto ...

Tercas - la Commissione fa appello a corte di Giustizia Ue contro annullamento della sua decisione sugli aiuti di Stato : La Commissione europea ha deciso di fare appello alla Corte di Giustizia Ue contro la sentenza del Tribunale Ue che il 19 marzo annullava la decisione dell’Antitrust Ue sugli aiuti a banca Tercas. La direzione generale Concorreza aveva bocciato, in quanto aiuto di Stato illegale, l’uso del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd) nel salvataggio di Tercas. Bruxelles chiede ora alla Corte chiarimenti su quando una misura può essere ...

Giustizia : Ermini - 'corte appello Caltanissetta abbia sostegno di tutte le istituzioni' : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "La Corte d'appello di Caltanissetta deve avere il sostegno di tutte le istituzioni. Ho sempre sostenuto che questa Corte d'appello deve continuare a vivere perché ha un grosso problema di qualità dei processi ma per farla continuare a vivere ha bisogno anche di

Lecce - il nuovo presidente della corte d'appello si insedia e cade : Emanuela Carucci Si chiama Lanfranco Vetrone e ha riportato una microfrattura al piede. La sua candidatura era stata inizialmente esclusa, ma lui presentò ricorso Si chiama Lanfranco Vetrone il nuovo presidente della corte d'appello di Lecce. Sessantasette anni, originario di Potenza. Già presidente dei tribunali di Catanzaro e di Potenza, si è insediato ufficialmente ieri a Lecce.Ma la cosa che è salita agli onori della cronaca non ...

Fiorentina - la corte d’Appello accoglie parzialmente il ricorso viola : ridotta la squalifica di Montella : La squalifica nei confronti di Vincenzo Montella è stata ridotta da due a una giornata dalla Corte Sportiva d’Appello La Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso con procedimento d’urgenza presentato dalla Fiorentina, riducendo da due ad una giornata la squalifica di Vincenzo Montella, con un’ammenda di euro 10.000. L’allenatore viola era stato squalificato dal giudice a seguito della gara ...

