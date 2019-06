Inter | ufficiali i riscatti di Politano e Salcedo

L’Inter ufficializza Conte - i tifosi della Juventus insorgono : lanciata una sorprendente petizione : Un tifoso bianconero ha lanciato su change.org una particolare petizione che vede come protagonista il nuovo allenatore dell’Inter L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non è affatto piaciuto ai tifosi della Juventus, considerando cosa ha rappresentato per la storia bianconera l’allenatore pugliese. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Un vero e proprio tradimento per la maggior parte dei supporters del ...

Conte all'Inter - manca solo l'ufficialità : i tifosi della Juventus non la prendono bene : manca solo l'ufficialità ma è ormai certo che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea potrebbe essere annunciato ad ore visto che sabato sarà a Madrid, allo stadio Wanda Metropolitano, in occasione della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, insieme all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, il presidente, Steven Zhang, e, probabilmente, il patron di ...

Serie A - calciomercato al via : Conte vicino all'ufficializzazione con l'Inter : Chiusa la questione campionato, alcune società, soprattutto di alta classifica, si trovano a fare i conti con la necessità di modificare la rosa, cambiare allenatore o passare di proprietà. Situazione squadra per squadra Atalanta La Dea festeggia la storica qualificazione ai gironi di Champions, dopo uno straordinario terzo posto nel massimo campionato. Ma ora deve valutare se rinforzare ulteriormente la squadra e come farlo. Inoltre c'è la ...

Inter-Empoli - le formazioni ufficiali : c’è Icardi : Inter-Empoli, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A, in campo Inter ed Empoli nella partita più importante della giornata. La squadra di Spalletti ha bisogno dei tre punti per mantenere la qualificazione in Champions League, la squadra di Andreazzoli cerca la salvezza. Inter-Empoli, le formazioni ufficiali Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, ...

Napoli - abbiamo i primi dati ufficiali del registro tumori. Nel disInteresse istituzionale : Venerdì 17 maggio 2019, mentre a Brescia onoravamo la memoria del vigile Michele Liguori di Acerra inaugurando la sede della Polizia Ambientale della Provincia di Brescia, a Napoli – nel massimo silenzio istituzionale e dei media – venivano finalmente pubblicati i primi dati ufficiali (2010-2012) del registro tumori di Napoli, la terza città metropolitana di Italia, la Capitale di Terra dei Fuochi, fulcro dell’ovvio massimo danno da ...

Napoli-Inter - le formazioni ufficiali di Ancelotti e Spalletti : Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Napoli ed Inter allo Stadio San Paolo di Napoli. Diramate le formazioni ufficiali: Napoli-Inter formazioni ufficiali: NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik. All. Ancelotti INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.All. ...

Inter-Chievo - le formazioni ufficiali : gioca Icardi : Inter-Chievo, le formazioni ufficiali – Si conclude la 36^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale di lunedì in campo Inter e Chievo, gli uomini di Di Carlo sono già retrocessi nel campionato di Serie B mentre la squadra di Luciano Spalletti è alla ricerca dei punti per la qualificazione in Champions League. L’Inter si affida ad Icardi dal primo minuto. Inter-Chievo, le formazioni ufficiali Inter (4-2-3-1): ...

Udinese-Inter diretta live - le formazioni ufficiali : fuori Icardi - Spalletti si affida a Lautaro : Udinese-Inter diretta live – Si gioca il secondo anticipo del sabato, sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A. Di fronte Udinese e Inter, due squadre con obiettivi diversi. Friulani che hanno disperato bisogno di punti in chiave salvezza, nerazzurri per blindare definitivamente il terzo posto. formazioni ufficiali Udinese-Inter Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, De Maio; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, ...

Smart ufficializza lo stop alle vendite : la casa tedesca Interrompe la commercializzazione in Canada e Stati Uniti : stop ufficiale alla commercializzazione di Smart in Canada e Stati Uniti, a confermarlo è Mercedes-Benz Mercedes-Benz ha confermato che Smart cesserà le vendite negli Stati Uniti e in Canada alla fine del 2019. La casa tedesca aveva già interrotto la commercializzazione delle Smart con motore termico tradizionale in favore di quelle a propulsione elettrica, dal 2020 quindi la decisione verrà estesa a tutta la produzione. “Dopo ...