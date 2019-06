Il doppiopetto sarà uno dei capi must-have della prossima primavera-estate

gqitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ilè sempre stato ritenuto un capo non facile da portare e non adatto a tutti. In realtà, come ci insegna la moda delle ultime stagioni, basterebbe scegliere il modello migliore per noi, considerando altezza e conformazione fisica, ma anche la propria personalità. Senza dimenticare il tipo di occasione in cui vorremmo indossarlo, of course. Sono molti gli stilisti che anche per lahanno eletto ilcapo, a cominciare da un nome che di giacche se ne intende davvero: Giorgio Armani. Sulla passerella di Emporio Armani ha fatto sfilare diversi doppiopetti portati a petto nudo, dall’aspetto stropicciato e in tessuti cangianti, (abbinati a colorate sneakers) così come modelli più morbidi e leggeri, fermati in vita da una cintura. Proprio come ha scelto di fare Dolce&Gabbana con la sua giacca-camicia, ...