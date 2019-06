Esame di maturità 2019 | al via la seconda prova | Tacito e Plutarco al Classico

MATURITÀ 2019 - TRACCE SECONDA PROVA/ Diretta Esame Stato : versione Tacito e Plutarco : Diretta TRACCE MATURITÀ 2019, SECONDA PROVA Esame Stato: autori Tacito e Plutarco nella versione di latino-greco. Prove matematica, fisica e altri indirizzi

Seconda prova Esame di Maturità : Tacito e Plutarco al classico : Al via la Seconda prova dell’Esame di Maturità. Debutta la doppia materia, latino e greco per il classico e fisica e matematica per lo scientificoSono Tacito e Plutarco gli autori della Seconda prova al classico, secondo quanto si apprende. L’oggetto della traduzione al liceo classico è la fine di Galba.

Esame di maturità 2019 - al via la seconda prova : fisica e la doppia versione latino-greco lo scritto multidisciplinare fa paura : Il Miur pochi minuti fa ha pubblicato il codice del plico telematico sul proprio sito www.miur.gov.it, e sui profili social. Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188...

MATURITÀ 2019 - SECONDA PROVA Esame DI STATO/ Quali tracce? Conto alla rovescia : SECONDA PROVA MATURITÀ 2019, ESAME di STATO. Inizia il Conto alla rovescia per conoscere le tracce scelte dal Miur, manca solo un'ora

Maturità 2019 - Esame di Stato Seconda Prova/ Le tracce del Miur : quando escono : Seconda Prova Maturità 2019, oggi nuovo test Esame di Stato: quando escono le tracce del Miur, consigli e suggerimenti, cosa ripassare.

Maturità 2019 - Esame di Stato : prima prova/ Diretta : le migliori reazioni sui social : Le reazioni a caldo degli studenti che stamane hanno svolto la prima prova dell'Esame di Maturità 2019, tra ironia e timori per il tema di oggi.

Maturità 2019 - Esame di Stato : seconda prova/ Test più temuto : cosa e come ripassare : La seconda prova della Maturità 2019 si terrà domani: ecco qualche consiglio utile per affrontarla al meglio, cosa e come ripassare.

MATURITÀ 2019 - DIRETTA PRIMA PROVA Esame DI STATO/ Qual è la traccia più scelta? : MATURITÀ 2019, la PRIMA PROVA dell'ESAME di STATO in DIRETTA: ecco le reazioni degli studenti dopo aver svolto il 'tema' di oggi

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - prima prova : la "cittadinanza" batte il desiderio : MATURITÀ 2019: l'orrore della guerra, la dedizione allo Stato, la responsabilità davanti alle tragedie della storia sono i temi chiave della prima prova

Maturità 2019 - Esame di stato : prima prova in diretta/ Stajano e Bartali : le reazioni : Maturità 2019, la prima prova dell'esame di stato in diretta: ecco le reazioni degli studenti dopo aver svolto il 'tema' di oggi

Maturità : Studenti Medi Veneto - 'Esame bocciato - nemmeno rimandato a settembre...' : Padova, 19 giu. (AdnKronos) - "Questo nuovo esame di Maturità per noi è bocciato, non lo rimandiamo nemmeno a settembre...". Così all'Adnkronos il coordinatore degli Studenti Medi del Veneto, Tommaso Biancuzzi commenta senza mezzi la riforma dell'esame di Stato. E spiega che: "Innanzitutto, non si p

Luciano Canfora commenta le tracce dell'Esame di maturità : "Un colpo a destra e uno a sinistra" : Più che sovranista, è una maturità democristiana: “Le tracce dell’esame danno un colpo a destra, prendendo un articolo de Il Giornale su Gino Bartali, e uno a sinistra, scegliendo il brano di un autore come Corrado Stajano. Immagino lo smarrimento dei poveri studenti”. Luciano Canfora, storico del mondo antico e filologo, fece l’esame di maturità nel 1959, quando la traccia di storia ...