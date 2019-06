Battesimo di Archie | e non solo Tutte le volte che la regina Elisabetta ha dato forfait

Harry e Meghan organizzano il Battesimo di Archie. Ma nonna Elisabetta non ci sarà : In casa Windsor fervono i preparativi per il battesimo dell’ultimo arrivato in famiglia: il piccolo Archie Harrison, figlio del principe Harry e di Meghan Markle. I Duchi di Sussex, infatti, stanno mettendo a punto i dettagli della cerimonia che dovrebbe svolgersi all’inizio di luglio presso la cappella di St George nel castello di Windsor, lo stesso luogo dove la coppia si è sposata l’anno scorso e dove Harry è ...

Svelati i dettagli del Battesimo di Archie : previsto per luglio e la Regina non ci sarà : I dettagli del battesimo di Archie Mountbatten Windsor, figlio di Meghan Markle e di Harry, duchi di Sussex, sono stati Svelati. Tra tutti, uno fa più scalpore: la Regina Elisabetta II, grande assente, non presenziará al rito. La reale testolina di Archie verrà aspersa con acqua del fiume Giordano della Royal Lily Font fatta arrivare a Londra appositamente per l'evento. Allo stesso modo fu battezzata la madre, Meghan Markle, poco prima del ...

George Clooney padrino del Battesimo di Archie? : A metà luglio Archie, il figlio del principe Harry e di Meghan Markle sarà battezzato. La location prescelta secondo la stampa britannica è la cappella di San Giorgio, dove si sono sposati i duchi di Sussex e dove il figlio minore di Lady Diana è stato battezzato nel 1984.La regina Elisabetta non sarà presente all'evento per impegni non ancora definiti, mentre di sicuro il bambino indosserà una replica della Honiton Lace Christening, ...