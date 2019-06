Antonella Clerici Umiliata dal Suo Ex Marito! Lei Replica Così…

gossipnews.tv

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il recente litigio traed il suo ex marito Eddy Martens non è certo una novità. In queste ore però pare che l’uomo non abbia resistito ad infangare ulteriormente il nome della ex moglie. Le recenti dichiarazioni dell’ex marito diinfatti hanno sconvolto tutti. Ma di quali dichiarazioni stiamo parlando? Ecco cosa sta succedendo in queste ore! L’uomo ha parlato in maniera alquanto negativa della sua storia con la, affermando di non avere avuto una vita facile al suo fianco. Addirittura insinuando situazioni di pesante disagio e di gravi conseguenze di quella che lui stesso ha definito “una relazione traumatica”. Inoltre Eddy Martens non ha potuto evitare di denunciare il fatto di essere stato criticato dalla ex moglie per via delle sue umili origini. Ecco alcune dichiarazioni dello stesso Eddy in una recente ...

zazoomnews : Antonella Clerici mamma con Maelle per l?ultimo giorno di scuola dopo il trasferimento per amore - #Antonella… - infoitcultura : Antonella Clerici: “La mia media rovinata dal latino, ma il liceo mi ha dato tantissimo” - infoitcultura : Antonella Clerici mamma, con Maelle per l’ultimo giorno di scuola dopo il trasferimento per amore -