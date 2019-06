Qualcosa di speciale | trama | cast e curiosità della commedia con Jennifer Aniston

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 19 giugno 2019)agrodolce del 2009,diè un film sentimentale diretto da Brandon Camp che godepresenza di due attori molto noti nei due ruoli principali:(che ha appena compiuto cinquant’anni) e Aaron Eckhart sono una sicurezza quando si tratta di commedie, dialoghi e situazioni realistiche. La pellicola va in onda mercoledì 19 giugno su Rai2, in prima serata, dalle 21.25 in poi.di: trailerdiUn vedovo decide di scrivere un libro su come superare il dolore di una perdita che diventa un caso editoriale. Reinventatosi come carismatico guru capace di infondere l’autoconsapevolezza, l’uomo si innamora di una ragazza conosciuta durante un seminario che gli fa capire come, nonostante tutto, lui non sia ancora riuscito a venire a patti col proprio dolore.di...

