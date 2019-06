ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) “Noiuna ragione”. Cinque parole che dovrebbero, in un paese normale, esaurire ogni tipo di discussione ed obiezione. “Noiuna ragione”. E’ proprio così, esistono intorno a noi persone per le quali è impossibile spostarsi, prendere un autobus o una metropolitana ma che continuano ad esistere. Sono abbastanza adulto ma continuo a emozionarmi ed a sentire le lacrime ingombrare i miei occhi nell’ascoltare le parole appassionate e nel vedere il roteare delle manine della piccola. “Noiuna ragione”. Ti, piccola. Ti, perché per troppo tempo abbiamo contribuito a far “crescere” (?) una società che della esistenza di chi fa fatica non vuole occuparsene. Mi sento terribilmente chiamato in causa dalle tue parole. Ti posso solo promettere che, sempre e per sempre, ...

VanityFairIt : «Siete talmente concentrati sempre e solo su di voi che a noi non ci pensate: ma noi esistiamo, fatevene una ragion… - ilfattoblog : ‘Noi esistiamo, fatevene una ragione’. Cara Elena, ti chiedo scusa e ti faccio una promessa - Noovyis : Un nuovo post (‘Noi esistiamo, fatevene una ragione’. Cara Elena, ti chiedo scusa e ti faccio una promessa) è stato… -