Napoli | James Rodriguez sempre più vicino | ecco il prezzo!

James Rodriguez : “A Napoli con Ancelotti? Per adesso penso alla Copa America” : L’edizione online del Corriere dello Sport riporta le parole di James Rodriguez da San Paolo dopo la partita della Colombia contro il Qatar “Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla nazionale e a giocare una buona Coppa America“. Il calciatore del Real Madrid non si espone prima che l’affare tra i club venga chiuso, del resto quello che aveva da dire lo ha già detto ad ...

CorSport : James Rodriguez insiste “Vado solo al Napoli” : “Io vado solo al Napoli” Un virgolettato che parla da solo. E che il Corriere dello Sport attribuisce a James Rodriguez. Ieri De Laurentiis ha espressamente dichiarato che il colombiano è fortemente voluto da Ancelotti e che lui ha deciso di accontentare il suo mister, nonostante si tratti di un acquisto costosissimo. Lo ha definito “il quarto desiderio di Carlo”. Ma l’attaccante del Real Madrid ricambia la stima, o ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez parla del suo futuro : “al momento non so cosa farò - ma…” : Subito dopo il match tra Colombia e Qatar, James Rodriguez ha risposto alle domande circa un suo trasferimento al Napoli La Colombia ha appena battuto il Qatar staccando il pass per i quarti di finale di Coppa America, ma le domande rivolte a James Rodriguez riguardano solo il mercato. LaPresse/Ciro Sarpa Il colombiano è vicino al Napoli, il club di De Laurentiis sta trattando con il Real Madrid per chiudere questa difficile operazione, ...

James Rodriguez-Napoli - Il Mattino : “Operazione in via di definizione : ecco quando si chiude” : James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Operazione in via di definizione: ecco quando si chiude” James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Operazione in via di definizione: ecco quando si chiude”. In dirittura di arrivo, quindi, quello che può essere il primo grande colpo dell’ Estate. Ma quando si chiuderà l’ operazione? Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino. “Le parole di ieri da parte del ...

SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano : il Napoli ci prova. E su Manolas… : SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano: il Napoli ci prova. E su Manolas… SKY – L’arrivo di James Rodriguez non esclude Lozano: il Napoli ci prova. E su Manolas… Grandi manovre in casa Napoli dove il calciomercato è entrato decisamente nel vivo. Sembra ormai ad un passo, infatti, l’ arrivo di James Rodriguez, ma non solo, per il club azzurro lavora senza soste per portare anche ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a 360° : da James a Manolas - il presidente dice tutto : Calciomercato Napoli – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli commenta le voci che vogliono i partenopei in trattativa per James Rodriguez e Manolas. Nel dettaglio il numero uno del Napoli per quanto riguarda il colombiano dice: “James? Abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini e un attaccante. James Rodriguez risponde a un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti. ...

Radio Kiss Kiss Napoli - l’intervista di ADL su vari temi : “Il mio regalo ai tifosi la doppia sfida col Barcellona! James un desiderio di Ancelotti - l’alternativa è Lozano. Manolas? A quella cifra…” : L’intervista di De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli A Radio Kiss Kiss Napoli è intervento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato vari temi. Queste le sue dichiarazioni: Si inizia dalle voci su un possibile doppio confronto negli Stati Uniti con il Barcellona: “Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli lo scorso anno, ad un certo punto non ho potuto più parlare ...

Napoli - il piano del patron azzurro : ufficializzare domani James per rispondere a Sarri : Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis vorrebbe annunciare il colpo di mercato del colombiano James Rodriguez nella giornata di domani. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale Repubblica, il patron azzurro sta stringendo i tempi con il Real Madrid di Florentino Perez per il colombiano, con lo scopo di ufficializzarlo mentre si terrà la conferenza di ...

Napoli - James Rodriguez sempre più vicino : ecco il prezzo! : James Rodriguez Napoli- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli sarebbe ormai ad un passo da James Rodriguez. L’attaccante colombiano verrà acquistato dal Real Madrid per circa 50 milioni di euro complessivi. Accordo imminente sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ancelotti riabbraccerà il suo pupillo e costruirà un nuovo Napoli […] L'articolo Napoli, James Rodriguez sempre più vicino: ...

Gazzetta – Dopo James Rodriguez - anche Manolas al Napoli : la Roma apre. Il punto : Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto. Oltre a James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma il difensore Kostas Manolas. Il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare. Questo per coprire parte dei 36 milioni di ...

James Rodriguez al Napoli - l’annuncio di Gazzetta : “Affare chiuso : ecco quando arriverà l’ufficialità” : James Rodriguez al Napoli, l’annuncio di Gazzetta: “Affare chiuso: ecco quando arriverà l’ufficialità” James Rodriguez al Napoli, l’annuncio di Gazzetta: “Affare chiuso: ecco quando arriverà l’ufficialità”. Il grande colpo del club azzurro sta per diventare realtà, l’ attaccante colombiano è ormai ad un passo dal riabbracciare Ancelotti e vestire la maglia azzurra dalla prossima ...

James Rodriguez al Napoli/ Operazione in chiusura : pronto il cambio di modulo? : James Rodriguez è sempre più vicino al Napoli. L'Operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore, Ancelotti pensa ad un cambio modulo

Sport Mediaset annuncia : “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez : tutti i dettagli” : Sport Mediaset annuncia: “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez: tutti i dettagli” Sport Mediaset annuncia: “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez: tutti i dettagli”. Napoli ad un passo dal forte fantasista colombiano, l’ edizione online di Sport Mediaset fornisce alcune dettagli dell’affare in dirittura d’arrivo. “James Rodriguez a un passo dal ...

