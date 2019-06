Michel Platini rilasciato in nottata dopo l' interrogatorio per l' assegnazione

Custodia cautelare revocata : Michel Platini rilasciato nella notte dopo alcune ore di interrogatorio : Michel Platini è stato rilasciato nella notte dopo essere stato interrogato per alcune ore: revocata la Custodia cautelare per l’ex presidente UEFA nella giornata di ieri, Michel Platini era stato posto in regime di Custodia cautelare in seguito all’interrogatorio avvenuto a Nanterre in merito a presunti atti di corruzione nell’assegnazione dei Mondiali 2022 in Qatar. dopo diverse ore di interrogatorio da parte degli ...

Arresto Platini - Paolo Rossi rattristato : “mi auguro che Michel esca bene da questa vicenda” : L’ex compagno del francese ai tempi della Juventus ha espresso il proprio punto di vista sull’Arresto avvenuto oggi L’Arresto di Michel Platini avvenuto oggi a Nanterre ha rattristato Paolo Rossi, ex compagno di squadra del francese ai tempi della Juventus. Intervenuto ai microfoni della Rai, l’ex attaccante italiano ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda, augurandosi che Platini possa risolvere al più ...

Arresto Platini - Sepp Blatter esce allo scoperto : “Michel mi chiamò e mi disse che Sarkozy…” : L’ex presidente della FIFA ha rivelato il contenuto di una telefonata avvenuta con Platini, subito dopo l’incontro con Nicolas Sarkozy L’Arresto di Michel Platini avvenuto oggi a Nanterre, nei pressi di Parigi, ha sconvolto l’intero mondo del calcio, considerando l’accusa di corruzione mossa nei confronti dell’ex presidente dell’UEFA. LaPresse/PA Sulla questione è stato intervistato dalla radio ...

Arresto Platini - Tardelli : “Sono d’accordo con Michel - non c’entra nulla” : Hanno fatto parte, insieme, della grande Juve degli anni ’80 che ha vinto tutto in Italia e non solo. Adesso, Marco Tardelli va in difesa dell’ex compagno Michel Platini, in stato di fermo dopo l’indagine relativa all’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022. Queste le parole dell’ex centrocampista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1 “L’Arresto di Platini? E’ un argomento del quale non ...

Michel Platini è stato un grande calciatore. Poi - stendiamo un velo pietoso : Nemmeno il tempo di veder diffondersi nel web la clamorosa notizia dell’arresto di Michel Platini (in verità, un fermo cautelare negli uffici dell’Ufficio Anti-corruzione della polizia giudiziaria francese di Nanterre nel quadro delle indagini sulla controversa assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar) che subito, almeno da noi, si è scatenata la solita panna montata dell’infocaos, del complottismo, della manipolazione. La realtà è molto più ...

Michel Platini in regime di ‘custodia cautelare’ - l’entourage fa chiarezza : nessun arresto - le ‘Roi’ interrogato come testimone : Michel Platini posto in regime di ‘custodia cautelare’: una nota presentata dai legali dell’ex calciatore francese fa chiarezza sulle accuse di corruzione Nella mattinata la notizia riguardante il coinvolgimento di Michel Platini nel caso di corruzione in merito all’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar ha sorpreso il mondo del calcio. L’ex calciatore della Juventus è stato prima ascoltato come testimone e ...

