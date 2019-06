Lo scrittore francese David Foenkinos | “L’arte è un rifugio | i libri mi hanno salvato”

fanpage

(Di mercoledì 19 giugno 2019) L'autore, ospite al Festival Salerno Letteratura per presentare il suo ultimo libro, "Verso la bellezza" (Solferino), risponde alle domande di Fanpage.it rivelando lo stretto rapporto tra vita e arte. Nel libro il protagonista abbandona tutto per rifugiarsi al Museo d'Orsay, lavorando come custode nel corridoio che ospita il ritratto di Jeanne Hébuterne realizzato da Amedeo Modigliani.

ByGrandi : @TheJackSparrow @ehmobasta A dire la verità questa storia è partita da uno scrittore francese circa un mese fa, que… - ByGrandi : @ehmobasta @asiax2018 @x_uri30765676 Non so chi abbia messo il tweet, ma questa dichiarazione è uscita mesi fa da u… - Gnarrrgh : @gloriabaldoni Ho un romanzo autografato da un compagno ex-Angry Brigade che adesso fa lo scrittore, il problema è… -