Linea tram Termini-Vaticano-Aurelio | progetto al Mit entro dicembre | obiettivo opera 2025

Roma - deraglia tram della Linea 2 : paura ma nessun ferito a pochi passi dal centro : Un tram della linea 2 è deragliato su via Flaminia a Roma, a pochi passi dall’Auditorium Parco della Musica e da Piazza del Popolo. Non si registrano al momento feriti. Il deragliamento è avvenuto poco dopo l’incrocio di piazza dei Carracci. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale dell’Atac, la municipalizzata capitolina dei trasporti, anche i poliziotti del commissariato Villa Glori. Per gli occupanti del mezzo solo una ...

Duisburg – Linea di sangue : trama - cast e curiosità del film con Daniele Liotti : In prima serata su Rai1 dalle 21.25 in poi, mercoledì 22 maggio, va in onda il film Duisburg – Linea di sangue, che ripercorre la storia della ‘strage di Duisburg’, un tragico episodio della storia recente italiana che ha visto il massacro di sei ragazzi italiani in territorio tedesco e che ha dimostrato come la criminalità organizzata (in questo caso la ‘ndrangheta) riesca ad arrivare anche all’estero. Nel ruolo ...

