Lecce | maestra condannata per maltrattamenti

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Emanuela Carucci Due anni di reclusione per l’insegnante della scuola materna Avrebbe costretto un bambino a sedersi sulle puntine da disegni oltre ad infliggergli altri. Per questo unadi una scuola materna di Cannole, in provincia diè stataa due anni. Si tratta di una donna originaria di Martano, sempre nelse, di 61 anni.Il reato iniziale era “abuso dei mezzi di correzione” ed è poi stato assorbito in quello di. Il Tribunale ha anche accordato all’imputata le attenuanti generiche, la sospensione della pena e la non menzione della condanna, come si legge sul sitonews24.it.L'insegnante è stataanche a risarcire il danno in favore dei genitori degli otto bambini, vittime deie a 2mila euro per ciascuno di essi. Le violenze saebbero avvenute tra settembre ed ottobre del 2013. Secondo ...

