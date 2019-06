repubblica

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Secondo un servizio delle Iene, il militare avrebbe confidato a un amico che a sparare a Marco non sarebbe stato Antonio Ciontoli, ma il figlio Federico

cronaca_news : Ladispoli, omicidio Vannini: indagato carabiniere per favoreggiamento e falsa testimonianza - FrustalupiMario : RT @rep_roma: Ladispoli, omicidio Vannini: indagato carabiniere per favoreggiamento e falsa testimonianza [news aggiornata alle 14:08] http… - rep_roma : Ladispoli, omicidio Vannini: indagato carabiniere per favoreggiamento e falsa testimonianza [news aggiornata alle 1… -