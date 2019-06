La nuova versione di Pictionary si gioca in realtà aumentata

Amazon lancia una nuova versione di Echo Dot Kids Edition - super colorata : Amazon, leader del settore smart speaker, ha annunciato una nuova versione di Echo Dot Kids Edition, così da sfruttare il momento più che positivo del mercato L'articolo Amazon lancia una nuova versione di Echo Dot Kids Edition, super colorata proviene da TuttoAndroid.

Svelata ufficialmente l'UI della nuova versione di Steam : Nelle ultime settimane sono apparsi in rete diversi leak relativi alla nuova interfaccia utente di Steam, ed oggi finalmente Valve ha permesso agli utenti di dare un'occhiata alla nuova veste della sua piattaforma. Come riporta VG247, Valve ha dichiarato (tramite un post sul suo blog) che la nuova interfaccia riesce a unire l'esperienza di un determinato gioco con tutte le informazioni utili ad esso relative, come news o l'arrivo di nuovi ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

Come installare nuova versione kernel Linux su OpenSUSE Leap : Molti utenti Linux si affidano a OpenSUSE Leap in quanto si tratta di una distro particolarmente stabile, sicura e funzionale. Tuttavia, se avete un computer con l’ultimo hardware disponibile sul mercato, potrebbero sorgere problemi. In leggi di più...

Come aggiornare Debian a una nuova versione : Gli utilizzatori di Debian sanno che è una delle distribuzioni Linux che si aggiorna meno rispetto alle altre. Dunque, visto che le nuove release sono praticamente rare, molti utenti non sanno Come aggiornare Debian a leggi di più...

Dl Sicurezza-bis - la nuova versione : tolte multe per soccorso migranti. Via pene per resistenza passiva durante manifestazioni : Le “limature” al decreto Sicurezza-bis richieste dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e sulle quali si era arenato l’ultimo Consiglio dei ministri ci sono state: cancellate le multe da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato in violazione delle Convenzioni internazionali che si sono trasformate in sanzioni da 10mila a 50mila euro per chiunque violi il divieto ...

Teatro alla Scala - nuova stagione con le star : dalla Prima con la Netrebko in Tosca a un “Ballo” versione Salvatores. Fino al compleanno di Beethoven : Il Teatro alla Scala come Castel Sant’Angelo: la prossima stagione del tempio della lirica si aprirà con la Tosca, opera di Giacomo Puccini ambientata a Roma, ai tempi della battaglia di Marengo. L’allestimento porta la firma di Davide Livermore, con la superstar Anna Netrebko nel ruolo della protagonista. Sul podio, il direttore musicale Riccardo Chailly, che promette un’edizione “molto vicina a quella di Puccini”, come ormai ...

Ecco le novità della nuova versione di Google Fit : Google Fit è al momento l'unico servizio offerto dal colosso di Mountain View in ambito salute e nelle scorse ore è stata rilasciata la versione 2.13 per Android L'articolo Ecco le novità della nuova versione di Google Fit proviene da TuttoAndroid.

Madonna all'Eurovision Song Contest : nuova versione di 'Like a prayer' : L'Eurovision Song Contest è uno degli eventi musicali più seguiti in tutto il mondo. Quella di quest'anno è stata la 64ª edizione e si è tenuta a Tel Aviv, in Israele. Le bellezze di questa terra sono state ampiamente descritte prima di ogni esibizione degli artisti provenienti dai vari Paesi europei. L'attesa, però, è stata tutta per lei - come sempre da trent'anni a questa parte - come ad ogni evento a cui partecipa. Madonna è arrivata poco ...

La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta : La versione 2.19.139, disponibile in beta, porta con sé ancora più Modalità scura, chiamata Modalità notte, all'interno di WhatsApp e dimostra che i lavori procedono a ritmo serrato. L'articolo La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta proviene da TuttoAndroid.

PUBG Mobile : nuova versione e Royal Pass Season 7 : Secondo App Annie, PUBG Mobile ha superato un altro incredibile traguardo con più di 100 milioni di utenti attivi al mese (Cina esclusa). Nel 2018 PUBG Mobile ha ottenuto numerosi premi e nomination solamente dopo otto mesi dall’uscita del gioco. Ha vinto tre premi ai Google Play Awards tra cui il premio “Best Game”, il premio “Mobile Game of the Year” durante il Golden Joysticks nel 2018 ...

Huawei P20 Lite 2019 : nuova versione in uscita - le caratteristiche : Huawei P20 Lite 2019: nuova versione in uscita, le caratteristiche Dopo essere stato apprezzato moltissimo lo scorso anno, il P20 Lite dell’azienda Huawei torna con una versione 2019 potentemente aggiornata. La casa cinese tenta il colpo ad effetto con una fotocamera posteriore quadrupla e con uno schermo che presenta un foro, come il Samsung S10. La fortuna del P20 va alimentata anche attraverso un prezzo competitivo che sarà rivolto ...

Aggiornamento SmarCAM C.I+ (nuova versione Sw 07.00.01.09.19) : Disponibile a partire da Mercoledi 15 Maggio sul mux Mediaset 1 una nuova Versione del sistema operativo di gestione (Versione 07.00.01.09.19) per le seguenti CAM: Premium Cam HD, Cam Telesystem HD, Cam Zap HD, Cam Digiquest HD. Nel nuovo software di gestione della CAM (Versione sw 07.00.01.09.19) Tolto ogni riferimento alla pay-tv Mediaset Premium all'interno dei...

Britney Spears ricoverata contro la sua volontà dal padre e costretta ad usare farmaci? La nuova versione della popstar : La tesi di una Britney Spears ricoverata contro la sua volontà dal padre, anziché in cura volontariamente come ipotizzato ad aprile scorso, comincia a guadagnare una certa credibilità. Perfino il portale TMZ, che per primo aveva parlato di un ricovero su base volontaria da parte della popstar in seguito al forte stress emotivo causato dai problemi di salute del padre, ora sostiene la tesi opposta. Ovvero che sia stato proprio il padre della ...