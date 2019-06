In Cdm il ddl assestamento di bilancio | già stasera nero su bianco il deficit che scende

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La scadenza ufficiale per produrre il ddl didiè il 30 giugno, ma il Governo è intenzionato ad esaminare il documento già, perché sarà funzionale alla risposta che verrà prodotta nella lettera all’Ue sulla procedura d’infrazione.“Questa sera sarà un Consiglio dei ministri interessante, porteremo un testo per rispondere a Bruxelles” ha affermato il premier Giuseppe Conte ai cronisti al Senato, confermando poi che si tratta del ddl didi. A questo documento ha fatto più volte riferimento Giovanni Tria nei giorni scorsi, assicurando che entro la fine del mese - e quindi prima dell’Ecofin del 9 luglio, data cerchiata di rosso per la possibile partenza della procedura d’infrazione contro l’Italia - arriveranno le stime riviste sul ...

