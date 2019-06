Il pifferaio di fronte al deserto

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 giugno 2019) La maggioranza degli scommettitori ritiene che il governo cadrà nel cuore dell’estate. Non lo so. So per certo, invece, che il clima che è germinato dopo la crisi 2008/2010 non è destinato a rovesciarsi rapidamente nel suo contrario.La tendenza al salto nel buio oppure verso l’uomo solo al comando, figlia di rancore e rabbia, visiterà a lungo le notti di larga parte degli italiani, soprattutto del ceto medio deluso e impoverito. Dunque, se anche Conte dovesse cadere, il dopo Conte segnerà una radicalizzazione sotto il segno sia della destra al potere che della prevalenza dei partiti antisistema.La corsa delnon è ancora finita, come segnala la pancia degli italiani nel voto alle Europee. Addirittura i pifferai tutti sommati raccolgono intorno al 60% dei consensi. Il punto è che dial salvinismo si staglia poco ...

