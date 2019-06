Grecia | ad Anticitera cercano abitanti e ti pagano | ecco come fare

gqitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Forse avete già sentito parlare di, una remota, piccolissima, isoletta che si trova nel sud del Peloponneso, in, dove è stato ritrovato il più antico calcolatore meccanico conosciuto, datato tra il 150 e il 100 a.C. È la Macchina di: un sofisticato planetario, mosso da ruote dentate, che serviva per calcolare il sorgere del sole, le fasi lunari, i movimenti dei cinque pianeti allora conosciuti. Di sicuro, invece, non serve neanche un abecedario per calcolare il numero deglidi. Sono solo 40. Un'isola quasi deserta L'isola che si trova vicina a Creta, raggiungibile in traghetto a circa 4 ore da Laconia nel Peloponneso e 2 ore da Creta, non ha di certo il flusso di turisti delle ben più famose Cicladi, e può essere una papabile meta estiva, se cercate tranquillità e spiagge deserte. È talmente deserta che l'ultimo censimento ha contato 40 ...