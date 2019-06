inmeteo

(Di mercoledì 19 giugno 2019) È pienaclimatica in, colpita da un'ondata di caldo storica che sta incidendo notevolmente sui fragili ghiacci dell'isola. Da un estremo all'altro, considerando che fino a ieri...

redazioneiene : Serve ancora altro per capire che siamo in un'emergenza climatica globale urgentissima? - InMeteo : NEWS: Emergenza in Groenlandia : sciolti in poche ore 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio – le immagini - donatotesauro73 : RT @redazioneiene: Serve ancora altro per capire che siamo in un'emergenza climatica globale urgentissima? -