Ed Sheeran | anche Camila Cabello e Cardi B tra i featuring del nuovo album “No 6

Ed Sheeran in concerto tra proposte di matrimonio e fan in delirio. Tra il pubblico c’è anche Ultimo – La scaletta : Un uomo da oltre 45 milioni di copie vendute nel mondo, solo al comando. Così si è presentato il talentuoso Ed Sheeran per la seconda delle tre tappe italiane del suo Divide Tour (è stato a Firenze Rocks il 14 giugno e sarà San Siro a Milano il 19), davanti a circa 60mila persone presenti allo Stadio Olimpico di Roma, completamente sold out. Target di giovani da 15 a 25 anni, qualcuno è arrivato accompagnato dai genitori. Verso le 20, ...