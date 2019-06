De Laurentiis | “O arriva James oppure Lozano”

ilnapolista

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Dea 360° sul mercato del Napoli. Il presidente ha parlato a Radio Kiss Kiss dei nomi caldi nel mirino del Napoli, ma non ha fatto mistero che non verranno ribaltati i principi della sua conduzione societaria. Ovvero, non tutto è possibile. “Se non dovesse andare in porto questa soluzione che stiamo elaborando con Mendes per, si passerà alla possibilità di avere Lozano. Prenderli entrambi? Non si possono prendere due giocatori per non farli giocare. E gli altri? Li buttiamo via. Abbiamo dei giocatori straordinari che non possiamo ignorare. Prima dobbiamo vendere e poi possiamo comprare. Siamo in una fase iniziale del mercato. Poi dal primo luglio bisognerà passare dagli orali agli scritti ed essere più fermi nelle trattative. Dopo aver venduto tutto ciò che abbiamo verificato non essere utile alla causa ancelottiana”. L'articolo De: “O ...

