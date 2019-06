Contra Rogue Corps si mostra nel primo video gameplay

eurogamer

(Di mercoledì 19 giugno 2019) In occasione del Nintendi Direct dell'E3, Konami ha annunciato il nuovo, un run- and-gun sopra le righe con combattimenti frenetici e ultraviolenti. Grazie alla presenza di modalità per uno o più giocatori, il titolo offre un'esperienza di gioco incredibile sia che si giochi in solitaria o con gli amici.Ora, grazie al nuovodi IGN, possiamo dare per la prima volta uno sguardo al titolo di Konami.Leggi altro...

Eurogamer_it : #ContraRogueCorps in azione nel primo video gameplay. - Nextplayer81 : @Konami mantiene le microtransazioni fuori da Contra Rogue Corps - Nextplayer81 : @Konami mantiene le microtransazioni fuori da Contra Rogue Corps -