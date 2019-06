Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis con Barbara Fumagalli?

“Con lei!”. Andrea Damante : notte di fuoco con l’ex (sexy) corteggiatrice : La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis si è definitivamente conclusa. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne sembra aver ritrovato l’amore accanto al pilota Andrea Iannone, anche se i due non hanno proprio ufficializzato la cosa. Il tentativo della ragazza di riprovare a ricostruire un rapporto d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne pare non aver funzionato e come confessato dallo stesso dj, pare che a ...

Andrea Damante - notte di passione con la ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' : Dopo la delusione incassata con Giulia De Lellis (oggi legata al pilota Andrea Iannone), il dj veronese si consola con...

Andrea Damante e Barbara Fumagalli stanno insieme? : Continuano le avventure di Andrea Damante: l'ex volto di Uomini e Donne avrebbe dimenticato Giulia De Lellis, memorabile per una scenata di gelosia nella prima edizione del Grande Fratello Vip.La fortunata risponde al nome di Barbara Fumagalli: si tratta di una corteggiatrice del dating show di Canale 5 di Maria De Filippi, che ha aspirato già al cuore di Andrea Cerioli e di Ivan Gonzalez, oltre a vantare una partecipazione alla prima ...

Giulia De Lellis parla per la prima volta dopo l’addio ad Andrea Damante : Durante un’intervista rilasciata al programma “Agorà” Giulia De Lellis parla per la prima volta della fine della sua storia con Andrea Damante e ha raccontato che se non ci fossero stati degli incidenti di percorso avrebbe sposato il suo ex fidanzato. La De Lellis ha detto più volte di essere stata profondamente innamorata di Andrea, ma le cose sono andate in modo diverso da come avrebbe voluto. «Ho convissuto per tre anni e ...

Giulia de Lellis parla di Andrea Damante : "L'avrei sposato se non fosse finita malissimo" : Ultimamente si parla nuovamente di Giulia de Lellis per il flirt con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Ma l'influencer tra le più note d'Italia nelle ultime ore fa discutere per delle dichiarazioni rilasciate durante la Conferenza Agorà alla quale ha partecipato insieme a Rudy Zerbi come riferito da Il Vicolo delle news. Giulia ha parlato dell'esperienza a Uomini e Donne, trasmissione in cui ha potuto conoscere, frequentare e ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone/ Foto - in moto a Barcellona : Damante si consola... : Giulia De Lellis e Andrea Iannone beccati insieme in moto a Barcellona. Intanto Andrea Damante si consola con una misteriosa mora

Andrea Damante soffre per la rottura con Giulia De Lellis : "Prima del Mugello - stava con me" - : Serena Granato In una nuova intervista, l'ex tronista di Uomini e donne, Andrea Damante, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sulla sua rottura con Giulia De Lellis Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati al centro dell'attenzione mediatica, per aver ufficializzato la loro rottura. E, stando a quanto è stato riportato in un nuovo numero di "Spy magazine", Andrea avrebbe provato negli ultimi mesi a riconquistare la sua ...

Andrea Damante è stato lasciato da Giulia De Lellis : 'C'è amarezza - non ho sbagliato io' : Tra le coppie più seguite e amate della storia di Uomini e donne vi è sicuramente quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis, i quali hanno fatto sognare il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi durante i due anni della loro love story. Successivamente, però, i Damellis hanno scelto di intraprendere due strade differenti e si sono così detti addio: l'ex tronista ha ammesso di aver fatto degli sbagli e così di aver 'rovinato' ...