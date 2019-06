VIDEO Cile-Giappone 4-0 | highlights | gol e sintesi Coppa America | micidiale doppietta di

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) Ilha sconfitto ilcon un roboante 4-0 al proprio esordio nella2019, La Roja si è imposta autorevolmente contro la compagine asiatica e si è portata in testa al gruppo C affiancando l’Uruguay. Ad aprire le marcature è stato Pulgar con un colpo di testa su calcio d’angolo al 41′, Vargas ha trovato il raddoppio a inizio ripresa con un gran destro e ha poi siglato lain chiusura ma nel mezzo c’è stato spazio anche per la rete di Sanchez. Di seguito ilcon glie ladi4-0, match valido per la2019.4-0: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

