Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019)Incorvaia eScarantino hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti a. Ad esprimere un pensiero sullauscita dal Trono Over del dating di Canale 5, ci ha pensato un ex cavaliere,. Nonostante la relazione tra i due ex volti di Uomini e Donne sia ancora acerba,hanno scelto di mettersi in gioco. Il percorso dei due all’interno degli studi Elios è sempre stato in salita, a causa del caratterino di entrambe. Con tutta probabilità, l’ex dama ed il suo cavaliere hanno scelto di risolvere una volta per tutte le loro problematiche di. Non a caso Scarantino, nel video di presentazione, ha confessato di aver partecipato per capire sesia o meno la donna della sua vita....

TemptationITA : Da lunedì 24 giugno andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la sesta e nuova edizione di #TemptationIsland! Per… - trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - ElisaDiGiacomo : Temptation Island, David e Cristina: Armando Incarnato si schiera con la coppia -