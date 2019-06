ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019)spacciandosi per, ex calciatore della Juventus. Così è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di truffa e sostituzione di persona un 48enne di Valenza, in provincia di Alessandria. L’uomo approfittava della somiglianza con l’ex centrocampista bianconero per truffare boutique diin tutta Italia. Dalle indagini è emerso che negli ultimi due anni l’uomo si è spacciato più volte al telefono per, conquistando la fiducia deianti e ordinando capi di abbigliamento per migliaia di euro. Non solo, all’occorrenza chiedeva anche un po’ di sconto. Gli acquisti venivano poi ritirati da una finta collaboratrice del centrocampista, in realtà fidanzata del 48enne denunciata ora in concorso. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso calciatore che attraverso il suo legale ha segnalato almeno cinque ...

Cascavel47 : Si spacciava per Andrea Pirlo e raggirava i commercianti: truffati negozi di lusso in tutta Italia… - Noovyis : Un nuovo post (Si spacciava per Andrea Pirlo e raggirava i commercianti: truffati negozi di lusso in tutta Italia)… - fattoquotidiano : Si spacciava per Andrea Pirlo e raggirava i commercianti: truffati negozi di lusso in tutta Italia -