Phishing ai clienti di Netflix Irlanda Se arrivano in Italia non cascate nel tranello

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Ilè un problema noto e una grave minaccia per la sicurezza informatica, che presto potrebbe bersagliare malcapitati utenti di. Per ora l’allarme riguarda l’, dove i cybercriminali hanno recapitato a un cospicuo numero di utentiuna comunicazione che al primo sguardo avrebbe potuto trarre in inganno chiunque: “Gentile cliente, durante i regolari processi di manutenzione e verifica, abbiamo rilevato un errore nel tuo account. Se le informazioni dell’account non vengono aggiornate entro 24 ore, la possibilità di accedere al tuo account sarà limitata”. I più furbi hanno correttamente interpretato la richiesta di aggiornare il proprio profilo utente come una minaccia, altri ci sono cascati. FQ Magazinedice basta al mese di prova gratuito in...