Nessun elemento inquinante nella acque bandiera blu a Trebisacce

Nave saudita con armi verso Genova/ Prefetto ' Nessun elemento per impedire attracco' : Nave saudita Bahri Yanbu carica di armi verso il porto di Genova : attracco a rischio proteste, ma dalla Capitaneria e Prefettura tranquillizzano.

Maria Sestina Arcuri/ Carcere per il fidanzato Andrea Landolfi? 'Nessun elemento' : Maria Sestina Arcuri, chiesto l'arresto del fidanzato Andrea Landolfi indagato per omicidio, il legale del 30enne ritiene non ci siano elementi sufficienti.