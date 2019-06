Milan | al via la campagna abbonamenti 2019 2020

Milano : Comune - al via osservazioni al Pgt - per la prima volta anche online : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Parte oggi il periodo utile per cittadini, associazioni, municipi, stakeholder e chiunque voglia dare il proprio contributo alla visione di Milano 2030, per presentare osservazioni al Piano di governo del territorio, adottato dal consiglio comunale il 5 marzo scorso. Pe

Milano : Comune - al via osservazioni al Pgt - per la prima volta anche online (2) : (AdnKronos) - Le osservazioni possono essere inviate da chiunque abbia interesse: cittadini e professionisti a proprio nome o per delega, imprese, enti e associazioni. Per poter accedere alla procedura online è sufficiente essere in possesso di Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o esser

Milano - giovane tenta di buttarsi dal cavalcavia della tangenziale. Il camionista lo vede e lo salva così : Un giovanissimo aspirante suicida è stato salvato venerdì mattina da un camionista in transito sulla Teem, la tangenziale esterna di Milano, nei pressi dell’uscita di Pozzuolo Martesana. Il giovane aveva già scavalcato il parapetto ed era pronto a buttarsi sull’asfalto della trafficatissima arteria stradale quando un camionista si è accorto di quello che stava per accadere e si è fermato con il camion proprio sotto al cavalcavia, è ...

Milano - si lancia da un cavalcavia per suicidarsi : un camionista gli salva la vita : Il conducente del Tir prende al volo il giovane con il mezzo e poi sale sull'abitacolo per calmarlo con un lungo abbraccio

Milano. Inaugurato il murales di via Sammartini 122 nato da Lasciare il segno\2 : Si conclude con la presentazione pubblica di un grande murales in via Sammartini 122 il progetto del Comune di Milano

Milan - Boban "Chief officer" e Maldini direttore tecnico : Gazidis dà il via alla nuova era : Inizia ufficialmente l'era di Paolo Maldini e Zvonimir Boban al Milan. L'ex capitano (tornato al Diavolo da dirigente già lo scorso anno) è stato nominato direttore tecnico dall'ad Ivan Gazidis, mentre il croato ex vicesegretario generale della Fifa è il nuovo Chief Officer dei rossoneri, di fatto r

Milano : al via seconda fase processo partecipativo biopiattaforma Sesto S. Giovanni (2) : (AdnKronos) - L’incontro di fine giugno sarà l’occasione per Nimby Forum di presentare al pubblico alcune delle più illustri best practice di comitati consultivi e Residential Advisory Board che hanno caratterizzato a livello nazionale esperienze nate con il medesimo obiettivo. "Quando nel 2016 abbi

Milano : al via seconda fase processo partecipativo biopiattaforma Sesto S. Giovanni : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - La biopiattaforma di Sesto San Giovanni entra nella seconda fase del processo partecipativo. Il progetto di simbiosi industriale che unirà in un polo green e carbon neutral innovativo il depuratore del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metrop

La dermatologia cambia pelle - al via a Milano Congresso mondiale : Milano, 10 giu. (AdnKronos Salute) - Ha preso il via al MiCo di Milano il 24° Congresso mondiale di dermatologia (24th World Congress of Dermatology, Wcd2019), in programma fino a sabato 15 giugno. Nella conferenza stampa di presentazione sono stati enunciati i temi principali che verranno affrontat

Milano. In via Vittor Pisani una statua di Rachele Bianchi : La statua di Rachele Bianchi dedicata a Milano trova collocazione in via Vittor Pisani. Il Comune infatti ha accettato dal

Seveso - dopo quattro anni di indagini la Procura di Milano chiede di archiviare accuse di inondazione colposa : È stata chiesta l’archiviazione per l’inchiesta sulla serie di esondazioni del fiume Seveso, tra il 2010 e il 2014, nella zona nord di Milano, nel quartiere Niguarda. A distanza di quattro anni dall’apertura del fascicolo, e dopo una chiusura delle indagini che risale a nove mesi fa, la Procura di Milano alla fine ha deciso di chiedere che l’accusa di inondazione colposa venga archiviata. Tra gli indagati c’erano anche ...

Milano. Al via Estate Sforzesca : 82 spettacoli fino al 25 agosto : Sessantadue serate dedicate alla musica (dalla classica al jazz, dal rock al pop, dal gospel al punk), diciassette al teatro,

La UEFA ha rinviato l’attesa sentenza sui conti del Milan : La UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, ha rinviato l’attesa sentenza sui conti del Milan fra il 2016 e il 2018, che potrebbero aver violato il cosiddetto fair play finanziario. In un comunicato, la UEFA ha detto che il

Balliamo sul mondo diventa un musical : al via il 26 settembre a Milano : Si intitola "Balliamo sul mondo" il primo musical interamente costruito sulle musiche del cantante Luciano Ligabue. Il musical debutterà a Milano il 26 settembre presso il teatro Nazionale e resterà in cartellone fino al 27 ottobre. Il cantante cura la direzione artistica dell'evento mentre Chiara Noschese dirige tutto lo spettacolo. Il musical, tramite del canzoni del rocker, racconterà la storia di un gruppo di amici che, per diverse ragioni, ...