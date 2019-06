ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Anche se la fiera dei videogame E3 di Los Angeles è ormai conclusa, prosegue la “coda lunga” degli annunci che sono stati protagonisti dell’evento. Questa è la volta di dueLGIPS, i primi al mondo con pannelli IPS che offrono un tempo di risposta di 1 millisecondo e frequenza d’aggiornamento standard di 144 Hz. Asus presenta unsuperveloce per ipiù esigenti Il tempo di risposta è un parametro di valutazione fondamentale per iindirizzati ai. Molti lo intendono erroneamente come l’intervallo di tempo che intercorre fra quando “premiamo un bottone” e quando accade qualcosa sullo schermo. In realtà non è così: il tempo di risposta e consiste nella velocità con cui ogni singolo pixel che compone lo schermo passa da nero a bianco, ...

Cascavel47 : LG UltraGear Nano IPS, i nuovi monitor per videogiocatori e professionisti della grafica - HDblog : RT @HDblog: LG UltraGear: primi monitor da gioco con tempo di risposta di 1 ms - GaetanoCalabr87 : RT @HDblog: LG UltraGear: primi monitor da gioco con tempo di risposta di 1 ms -