Cosa fare con la carta stagnola

ideegreen

(Di martedì 18 giugno 2019) Se vi è capitato di avere utilizzato una grande quantità di fogli di alluminio, forse vi siete chiestocon la. Oltre a farci giocare il gatto di casa, oppure ad utilizzarla più e più volte in cucina,possiamo inventarci di più utile e creativo? Possiamo davvero regalare allauna seconda vita dignitosa? Scopriamolo. Molte proposte riguardano la casa ma ci sono anche delle altre modalità per creare con questo materiale che è solitamente utilizzato in cucina, sia per cuocere che per proteggere i cibi. Sono materiali per imballaggio flessibili che possono essere riciclati ed è un bene farlo perché sono resistenti ed usarli una volta solo è un vero spreco. (altro…)con laIdee Green.

GoalItalia : 'Cosa bisogna fare per avere un rigore? Le maglie a righe' Quando Sarri era il primo rivale della Juventus ? - CarloCalenda : No dico una cosa diversa, e la dico da mesi, abbiamo bisogno di persone che abbiano pubblica visibilità e competenz… - TgLa7 : Sea Watch bloccata dal decreto sicurezza bis di fronte a Lampedusa: 'non abbiamo idea di cosa fare' -