Coppa America 2019 | orari e programma delle partite di oggi martedì 18 giugno Come

(Di martedì 18 giugno 2019) Nuova serata di gare in Brasile, dove è in corso l’edizionedelladi calcio, con i padroni di casa che dopo il netto 3-0 della partita inaugurale proveranno a blindare il passaggio del turno, affrontando in notturna, alle 2.30, il Venezuela, per una sfida sulla carta agevole per Philippe Coutinho e compagni. Ad aprire il, alla 23.30, sarà però il confronto tra Bolivia e Perù, in cui le due formazioni cercheranno di conquistare punti utili per proseguire il cammino. SEGUI BOLIVIA-PERU’ SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE GRATUITO Tutte le sfide dellasaranno visibili live ed in esclusiva in streaming, sulla piattaforma DAZN, visibile su pc, smartphone, tablet smart tv e altri dispositivi dotati di connessione internet gratuitamente per il primo mese, seguita da un abbonamento di 9,99€. Ildi ...

