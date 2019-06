Basket | Finale Scudetto | Venezia domina Gara-5 | la Reyer asfalta Sassari e si porta sul

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 78-65 - la Reyer va sul 3-2 e tra due giorni avrà il match point! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera: l’appuntamento è a tra due giorni per gara-6 a Sassari, che potrebbe mandare la serie a gara-7 oppure concluderla. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un buon proseguimento di serata! TOP SCORER – VENEZIA: Daye 20; Sassari: Thomas 20 Finisce Gara-5! Venezia torna avanti per 3-2 nella serie e al PalaSerradimigni avrà il primo ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 66-61 - a 5' dalla fine è battaglia al Taliercio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tira cadendo indietro Mazzola, la palla balla sui ferri e poi si incastra tra ferro e tabellone STOPPATA CLAMOROSA DI VIDMAR SU COOLEY 73-64 2/2 Daye Liberi per Daye con 2’32” da giocare, Smith gli tocca il braccio mentre tira cadendo indietro Gran difesa di Bramos con quattro falli, tocca il pallone a Smith che poi non riesce più a controllarlo: rimessa Venezia 71-64 AUSTIN DAYE ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 60-53 - Reyer avanti dopo tre quarti con 12 di Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-57 Risorse infinite per Venezia, Daye da tre dall’angolo! 60-57 Pierre batte Vidmar e porta ancora a -3 Sassari Quarto fallo anche per Austin Daye, a 8’08” dalla fine. E’ il terzo di squadra nel quarto per Venezia. Tutti i giocatori approfittano di un fallo di Vidmar per asciugarsi il sudore, visto il caldo Fallo di Bramos che evita una schiacciata poderosa di ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 38-34 - Reyer avanti all’intervallo nonostante i problemi di falli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – VENEZIA: Tonut e Haynes 8; Sassari: Thomas 15 Penetra Smith senza segnare, prova a correggere Pierre senza esito, finisce il secondo quarto con Venezia avanti di 4 punti, ma con evidenti problemi di falli e apprensione per le condizioni della spalla sinistra di Daye 38-34 TONUT! Gran bella penetrazione del figlio di Alberto Ultimo minuto del secondo quarto, Sassari spreca ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 21-14 - Reyer avanti con difesa e Haynes dopo un quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – VENEZIA: Haynes 7; Sassari: Thomas 10 Spissu perde palla nel tentativo di spezzare il raddoppio difensivo veneziano, prova a scappar via Tonut che però si trova davanti Magro; finisce il primo quarto con Venezia avanti di 7 punti 21-14 CHE SPETTACOLO WATT! Splendida palla per Daye 19-14 1/2 Spissu Stoppata di Watt su Spissu, ma non vale perché De Nicolao, prima ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : inizia la quinta partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Apre le marcature Marquez Haynes Primo minuto senza canestri Alzata la palla a due! Primo possesso Venezia 20:46 Novità dunque per Venezia nel quintetto base, con Vidmar al posto di Watt 20:44 QUINTETTI BASE – VENEZIA: Stone Haynes Bramos Mazzola Vidmar; Sassari: Smith McGee Thomas Pierre Cooley 20:40 In corso la presentazione delle squadre, seguita dall’inno nazionale. ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : si riparte dal 2-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-5 – Gara-1 – Gara-2 – Gara-3 – Gara-4 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-5 della Finale scudetto tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari. Si torna a giocare al Taliercio, dopo la coppia di partite disputate in Sardegna. Si ricomincia dalla parità assoluta, dal 2-2 in una serie che già due volte ha visto una delle due ...

Basket : Gigi Datome rassicura i tifosi dopo il brutto colpo alla testa nella finale Scudetto : Un grande spavento, ma per fortuna tutto si è risolto senza grandi conseguenze. Durante gara-5 della finale Scudetto del campionato turco contro l’Anadolu Efes, Gigi Datome ha sbattuto violentemente la testa, accusando anche una perdita di memoria temporanea. Con un tweet comunque il giocatore sardo ha voluto rassicurare i tifosi dopo la partita con l’Efes. Hello everybody! All good, I’m taking exams but everything is under control! ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : è il momento di gara-5. Tra Sassari e Venezia è una serie aperta a qualsiasi risultato : In gara-4 delle finali Scudetto Sassari ha rimesso le cose a posto e al PalaSerradimigni, davanti ai suoi tifosi entusiasti, ha battuto Venezia riportandosi in parità in una serie che si sta dimostrando aperta a qualsiasi risultato e ritrovando d’incanto tutto il suo potenziale offensivo. Stasera si torna a giocare al Taliercio di Mestre dove la Umana Reyer tenterà di portarsi per la terza volta in vantaggio ma altrettanto cercherà di fare ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv dai gironi alla finale : Si avvicina il momento di EuroBasket Women 2019, che alle nostre latitudini ha una definizione, tradotta, che si riassume in Europei di Basket femminile 2019. Si gioca in Serbia e in Lettonia, con un’organizzazione congiunta che porta otto squadre all’Arena di Riga, impianto da 11.200 posti che già ospitò l’edizione 2009, e altre otto tra il Cair Sports Center di Nis, la terza più grande città di Serbia, e la Crystal Hall di ...

Basket - Serie A2 2019 : Treviso è promossa in A - Capo d’Orlando battuta 3-0 nella serie finale nonostante il grande cuore : Dopo un’attesa lunga sette anni, anche Treviso ritrova la serie A. La De’ Longhi allenata da Max Menetti (già protagonista di diverse grandissime annate, e due sfide scudetto, con Reggio Emilia nella categoria superiore), con la vittoria di gara-3 della finale dei playoff promozione sulla Benfapp Capo d’Orlando per 65-76, completa una grande annata in cui ha conquistato anche la Coppa Italia della serie cadetta. Protagonista ...

Basket - Sassari non molla : la finale contro Venezia non ha un padrone. A (massimo) tre partite dallo scudetto non c’è favorita : Si intravede la ‘bella’, lì, in fondo alle prossime due partite, una da giocare in Laguna e l’altra in Sardegna. Perché Sassari e Venezia dimostrano di essere davvero due squadre vicine all’equivalersi e quindi incapaci di prendere in mano la finale scudetto. Poteva farlo la squadra di Gianmarco Pozzecco dopo il colpaccio al PalaTaliercio, poi domenica sera è stato il turno dei ragazzi di coach Walter De Raffaele dopo ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-4 : Sassari contiene la rimonta di Venezia e si riporta in parità nella serie : In Gara-4 di una serie Scudetto che continua a regalare grandi emozioni il Banco di Sardegna Sassari ha battuto per 95-88 al PalaSerradimigni l’Umana Reyer Venezia riportandosi in parità, 2-2, nella serie. Diversamente da gara-3 stavolta è Sassari ad andare subito avanti nel primo quarto arrivando anche a un vantaggio di 9 lunghezze, i primi dieci minuti terminano sul 23-16 con Venezia che ha sbagliato le prime sette triple. I sardi di Gianmarco ...

Basket - Finale Scudetto : Sassari si prende Gara-4 di prepotenza - Venezia ko e serie nuovamente in parità : Sassari trionfa 95-88 in Gara-4: Venezia ko, la serie torna sulla parità La Dinamo Sassari non ha lasciato scampo, in Gara-4 a Venezia. La Finale Scudetto sta regalando emozioni incredibili e la sfida di questa sera ha dato al pubblico appassionato della palla a spicchi uno spettacolo unico. Sassari ha dominato il match fin dall’inizio, andando alla pausa lunga con 10 punti di vantaggio. Al terzo quarto la squadra di Pozzecco ha ...