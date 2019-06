Rissa al compleanno | la moglie gli fa le corna con il consuocero

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Pina Francone La vicenda a Caserta, dove un uomo ha scoperto che sualo tradiva, da tempo, con ilHa organizzato una mega festa difuori porta e nel corso della stessa ha scoperto che sualo tradiva col. È ilamarissimo di un imprenditore di Mondragone (località in provincia di Caserta), che per festeggiare al meglio il traguardo del mezzo secolo, come riportato Messaggero, ha radunato famiglia e amici in un ristorante di Formia (Latina). Ecco, proprio durante la festa l'uomo ha notato strani atteggiamenti tra la compagna 45enne e il. Il festeggiato si è indispettito e insospettito e allora ha frugato nella borsa della donna in un momento di disattenzione della stessa, andando a spulciare le chat su WhatsApp. È così che ha scoperto le "": preso dall'ira e accecato dalla gelosia, ha scatenato un ...

