Julia Roberts svela la verità sul finale di Pretty Woman

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il film cult degli anni 90 “”, ha permesso di entrare nell’immaginario collettivo e nella storia del cinema. Eppure il film con protagonistie Richard Gere non doveva finire così. Chi non ha mai sognato guardando la storia della prostit…ta Vivian, salvata e “coccolata da un “principe azzurro” moderno, un uomo ricco e affascinante come Richard Gere? Eppure l’epilogo doveva essere drammatico. I protagonisti non avrebbero dovuto coronare il loro sogno d’amore. Nessun “happy ending”, dunque. È la stessa attrice a rivelarlo in un’intervista a “Variety”. «Ildoveva essere triste e vero, con me che tornavo alla mia vita di sempre, scaricata da un’auto di lusso in un vicolo sporco e buio, dove mi lanciavano dei soldi. Per fortuna la casa di produzione è fallita». La sceneggiatura ...

