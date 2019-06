Galaxy Note 10 Pro fra ritorni e addii | secondo queste foto | niente porta audio da 3 | 5 mm

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna : ecco - finalmente - la Modalità notte per la fotocamera : Samsung ha dato il via al rilascio di un aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 9 che porta con sé alcune novità che riguardano il comparto fotografico L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna: ecco, finalmente, la Modalità notte per la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Sbarca la Night Mode sul Samsung Galaxy Note 9 : corposo l’aggiornamento di giugno : Spuntano ancora una volta indicazioni davvero interessanti per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 9 in questi mesi, considerando il fatto che l'aggiornamento di giugno pare destinato a regalarci più sorprese di quante ci si potesse aspettare. Secondo le informazioni raccolte questo lunedì, a differenza di quanto emerso con l'upgrade di maggio, potremo imbatterci in una funzione destinata a fare la differenza per ...

Samsung Galaxy Note 10 : uscita in Italia - prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy Note 10: uscita in Italia, prezzo e caratteristiche I mesi di agosto e settembre si avvicinano, monta così l’idea dell’imminente uscita dei nuovi top di gamma dei principali produttori di smartphone. Uno di questi produttori è senz’altro la Samsung, la quale si appresta a lanciare il Note 10. Il Samsung Note 9 è stato al vertice delle classifiche per un bel po’, anche dopo l’uscita di S10 e S10 ...

Samsung non ha fatto progressi : Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 : Stando a quanto riportato da The Korea Herold, pare che al momento non ci siano programmi per un nuovo evento di lancio del Samsung Galaxy Fold L'articolo Samsung non ha fatto progressi: Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco cosa ci riservano i prossimi mesi di Samsung - HTC e Xiaomi tra Galaxy Note 10 - brevetti - “Wildfire” e certificazioni : Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung, HTC e Xiaomi: diamo un'occhiata alle novità su Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy M30, a un curioso brevetto, al possibile ritorno del brand HTC Wildfire e alla certificazione di uno smartphone Xiaomi denominato Mi CC9E. L'articolo Ecco cosa ci riservano i prossimi mesi di Samsung, HTC e Xiaomi tra Galaxy Note 10, brevetti, “Wildfire” e certificazioni proviene da TuttoAndroid.

Non ci sperate troppo - le speranze sono poche : niente porta audio da 3 - 5 mm per Samsung Galaxy Note 10 : Continuano a susseguirsi in Rete indiscrezioni secondo cui il Samsung Galaxy Note 10 non potrà contare su un ingresso jack audio da 3,5 mm L'articolo Non ci sperate troppo, le speranze sono poche: niente porta audio da 3,5 mm per Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Tagli di memoria - RAM e batteria del Samsung Galaxy Note 10 : le ultime : Sono attesi per il 10 agosto i Samsung Galaxy Note 10, che compiranno il proprio debutto commerciale nei negozi ed attraverso i canali online subito dopo, senza dover aspettare troppi giorni dal lancio. Come riportato su 'PhoneArena.com', sarebbero stati resi noti anche i Tagli di memoria del prossimo phablet. Si partirà da configurazioni base da 128GB per il modello standard, e da 256GB per il modello Pro. Si arriverà forse ad 1TB, con 8GB ...

La capacità della batteria dei Samsung Galaxy Note 10 è ancora poco chiara - a differenza dello spazio di archiviazione : Inutile girarci troppo intorno: per uno smartphone che punta sulla produttività la capacità della batteria è uno snodo cruciale L'articolo La capacità della batteria dei Samsung Galaxy Note 10 è ancora poco chiara, a differenza dello spazio di archiviazione proviene da TuttoAndroid.

Pronti i Samsung Galaxy Note 10 e 10 Pro già il 10 agosto? Nei negozi subito : L'uscita dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro potrebbe concretizzarsi davvero in breve tempo. Secondo alcune fonti asiatiche, l'evento di presentazione delle due ammiraglie phablet sarebbe già stato programmato per il 10 di agosto. Non mancherebbe molto al lancio dunque. L'anno scorso il Samsung Galaxy Note 9 è stato lanciato il giorno 9 agosto. Per questo motivo, pur mancando l'ufficialità dell'evento, è più che plausibile credere in ...

Niente ricarica 45W su Samsung Galaxy Note 10? Ipotesi plausibile : Non troppi giorni fa vi avevamo presentato la possibilità che il Samsung Galaxy Note 10 potesse supportare la ricarica rapida a 45W, Ipotesi che Max Weinbach, tra i membri più attivi della nota community XDA Developers, sente di escludere. A detta del leaker, il device nella sua massima versione arriverà a quota 25W, lasciando i 45W al Galaxy A90 (un device appartenente alla fascia medio-alta del mercato e che disporrà di uno schermo da 6.7 ...

Samsung Galaxy Note 9 venduto a un prezzo ottimo da Esselunga : Samsung Galaxy Note 9 è protagonista di una nuova interessante offerta di Esselunga, che lo propone al prezzo promozionale di 559,30 euro. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 venduto a un prezzo ottimo da Esselunga proviene da TuttoAndroid.

Ricarica rapida a 25 W per il Samsung Galaxy Note 10 Pro secondo le ultime voci : Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche dei Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro L'articolo Ricarica rapida a 25 W per il Samsung Galaxy Note 10 Pro secondo le ultime voci proviene da TuttoAndroid.

Possibile data di presentazione del Samsung Galaxy Note 10 : manca molto poco : Ci stavamo giusto chiedendo perché le indiscrezioni sul conto del Samsung Galaxy Note 10 si fossero fatte tanto insistenti, ed adesso sappiamo darvi la spiegazione: il phablet di prossima generazione sarà presentato il 10 agosto, data rispetto alla quale mancano appena due mesi (come riportato da 'PhoneArena.com'). Saranno due i modelli in corsa: il Samsung Galaxy Note 10 con schermo da 6.3 pollici e tripla fotocamera principale ed il ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale : Dalla Corea del Sud arriva la notizia che tanti stavano aspettando: pare che la gamma Samsung Galaxy Note 10 sarà presentata ufficialmente sabato 10 agosto L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.