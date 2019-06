Forti turbolenze in volo su un aereo diretto a Basilea Il racconto choc | Credevamo

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Pina Francone Minuti di terrore per i 121 passeggeri a bordo di undella Alk Airlines,nella città svizzera Cinque minuti di puro terrore a causa dissime. È la disavventura aerea di 121 passeggeri decollati da Pristina, Kosovo, con destinazione, Svizzera. Mezz’ora dopo lo stacco da terra il Boeing B737-300 della ALK Airlines, compagnia charter bulgara ha incontrato le, gettando tutti nel panico. C’è chi ha documentato il tutto con la videocamera del proprio smartphone e sono immagini scioccanti: la gente urla, convinta di cadere a terra, morendo atrocemente nell'incidente. Una viaggiatrice, come riportato da Tio.ch, ha raccontato a 20 Minuten quegli attimi di orrore: "Ero convinta, ora cadiamo. Ero spaventata a morte La gente ha iniziato a urlare e piangere. Un'assistente diha sbattuto con il suo carrello ...

