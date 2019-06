E' stato arrestato l' uomo che ha accoltellato a morte un ventenne olandese nel Comasco

Picchia la moglie e tenta di lanciare neonata dalla finestra : arrestato sudanese : Gabriele Laganà La violenza si è verificata a Ceraso, nel Salernitano. I carabinieri, con l’ausilio dei pompieri, sono entrati in casa e hanno fermato il 35enne sudanese Ha aggredito e ferito la moglie al termine di un violento litigio e, poi, ha tentato di lanciare la figlia di quattro mesi dal terzo piano della propria abitazione a Ceraso, nel Salernitano. Per questo, un immigrato sudanese di 35 anni è stato arrestato dai ...

Como : 25enne accoltellato - arrestato un uomo : Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato e ucciso a Veniano, in provincia di Como, un ragazzo di 25 anni. Il giovane, Hans Junior Krupe, era stato ferito ieri sera con una coltellata a un fianco nel corso di una festa di paese ed era mo

A passeggio in zona Quarticciolo con droga in tasca : arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 51enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio in zona Quarticciolo, i Carabinieri hanno riconosciuto l’uomo, gia’ noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga, mentre si aggirava a piedi in via delle Abelie e lo hanno fermato per una ...

Ragusa : in coma per una dose di metadone - arrestato pusher : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Un giovane modicano è finito in coma per aver assunto una dose di metadone acquistata a pochi euro. L'episodio risale al mese di gennaio quando il ragazzo, ora fuori pericolo, è stato ricoverato per diverse settimane in terapia intensiva. Le indagini dei carabinieri ha

CARABINIERE TRAVOLTO E UCCISO AL POSTO DI BLOCCO/ Terno - 34enne arrestato era ubriaco : Un CARABINIERE di 41 anni è stato TRAVOLTO e UCCISO a un POSTO di BLOCCO in provincia di Bergamo: arrestato il conducente, era ubriaco.

Lodi : pedopornografia - un uomo arrestato per violenza e corruzione di minore : Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Un uomo, un italiano 40enne, è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Lodi con le accuse di produzione e detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale, corruzione di minorenne e altri reati. Alle 12 nella sala stampa del comando provinciale dei ca

Modica - gli vende la droga e lo manda in coma : arrestato un modicano : Gli vende la droga e lo manda in coma: arrestato dai Carabinieri un Modicano di 28 anni. Ha venduto una boccetta di metadone

È stato arrestato un uomo per l’omicidio di Walter Lübcke - politico tedesco della CDU : Un uomo di 45 anni è stato arrestato in Germania per l’omicidio di Walter Lübcke, politico tedesco della CDU, ucciso domenica 2 giugno nella sua casa a Wolfhagen, nel nord dello stato dell’Assia. L’uomo, di cui non sono state diffuse le

Palermo : nascondeva 21 kg di droga nel trolley - arrestato al suo arrivo da Napoli : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - I finanzieri del Gruppo di Palermo hanno arrestato, in flagranza di reato, una persona, appena sbarcata dalla nave di linea proveniente da Napoli, che aveva nascosto circa 21 chili di hashish all’interno di un trolley. Si tratta di un incensurato palermitano, classe 19

Esponente dell’ultradestra arrestato per l’omicidio del politico pro-migranti tedesco : Il presunto killer del politico pro migranti sarebbe stato incastrato dal dna. Non si ferma l’ondata di odio contro la vittima

Omicidio Walter Lübcke - politico tedesco pro migranti : arrestato un estremista di destra : Un uomo vicino agli ambienti dell'estrema destra è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Walter Lübcke, il politico della CDU assassinato il 3 giugno che si era distinto negli anni per le sue posizioni fortemente favorevoli all'accoglienza dei migranti in Germania.

