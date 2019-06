Coraggio | intensità e divertimento | è una Serie A più ‘europea’ | così il nostro

calcioweb.eu

(Di lunedì 17 giugno 2019) Allegri, Spalletti, Ranieri, Gattuso. E poi Sarri, Conte, Fonseca, Giampaolo. Non è una filastrocca né una lista a casaccio di cognomi. Sono tutti allenatori. E questo lo si era capito. Leggendo attentamente, si scopre anche un particolare: sono gli accostamenti tra i tecnici della passata stagione di Juve, Inter, Roma e Milan e quelli di quest’anno (in attesa dell’ufficializzazione di Giampaolo ai rossoneri). Sarri (AFP/LaPresse) Bene, fatta la lista, parte il confronto. Perché di confronto si tratta. Anzi, è proprio ciò che bisogna mettere in risalto. Accostiamo ancora una volta i nomi più da vicino: Allegri/Sarri; Spalletti/Conte; Ranieri/Fonseca; Gattuso/Giampaolo. Cosa emerge? Facile. Un cambio netto, sotto tanti punti di vista. Per la Juve, senza dubbio – e lo abbiamo ben rimarcato – è un fatto storico. Per le altre, forse, un po’ meno. Ma poco ...

